Montillo le cierra de momento la puerta a la U: Con mi familia necesitamos quedarnos en Argentina

El volante argentino, Walter Montillo, cerró un poco la puerta a la posibilidad de que retorne en el corto plazo a la Universidad de Chile.



Por medio de Instagram, la Ardilla comentó que si bien el cuadro azul tendrá un lugar especial en su corazón, la posibilidad de volver a vestir con la camiseta laica no es fácil.



"Aprovecho para aclarar que, si bien me llamaron, la situación no es tan simple. En principio, no hay disponible cupo para extranjeros y, de haberlo, sería más adelante. Tengo una familia atrás y los tiempos nos corren. Mi señora está atravesando las últimas semanas de embarazo y los nenes cambiaron cuatro veces de escuela en los últimos dos años", relató.



"Por eso, necesito resolver mi futuro en breve. Algunos lo entenderán, otros no, pero hoy necesitamos quedarnos en Argentina y el fútbol poco tiene que ver con la decisión", añadió.



Montillo reveló que si bien lo que más quisiera es ayudar a la U, son "momentos críticos del año en la lógística familiar".



"Confío en que la U va a sobreponerse, porque tiene un plantel que puede dar vuelta la situación y una hinchada que nunca deja de alentar", expresó.