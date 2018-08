Monsalve: "En Blanco y Negro no hacen y tampoco dejan hacer"

Tras el revés que sufrió este jueves el Club Social y Deportivo Colo Colo, quien perdió en la Corte de Apelaciones la demanda por el uso de imagen de la marca del cuadro albo, para efectos de las ramas deportivas, su presidente, Fernando Monsalve, habló con Los Tenores de ADN sobre lo ocurrido.

"Los alcances hoy no se hacen efectivos, quedan pendientes a recursos y tenemos 15 días para recurrir a la Corte Suprema, que lo haremos. En plazo uno podría estimar de dos a seis meses que se pueda conocer esto, pero en el fondo es la confirmación de una interpretación del contrato de consesión, que se prestó una demanda en el gobierno de 2014, en un gobierno anterior que el que me tocó a mí", comenzó diciendo el dirigente.

En esa línea, añadió que "en primera instancia se falló a favor de Blanco y Negro y ahora se confirmó estableciendo por palabras de ellos mismos que estamos absolutamente congelados. Nosotros lo antendemos de otra forma, entendemos que cuando se consesionó fue el fútbol profesional y no las actividades amateur, culturales, deportivas y sociales que realiza el club aparte del fútbol profesional".

"Lo importante es que estamos sacando algunas cosas en limpio que utilizaremos a futuro. Por ejemplo, hubo público hoy en la corte y nos sorprendimos cuando el abogado de Blanco y negro aceptó una teoría nuestra, que es que ellos tienen un giro social como sociedad que es sólo remitida al fútbol profesional y eventos deportivos, por lo tanto dijo: 'efectivamente es así, pero de igual forma el club social no puede hacer ninguna actividad', oséa, nosotros no hacemos y no dejamos hacer tampoco", cerró Monsalve.