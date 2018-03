Moisés Villarroel en su presentación como DT de Wanderers: No tengo miedo a este desafío

Durante este jueves fue presentado Moisés Villarroel como nuevo técnico de Santiago Wanderers, en lo que será una tarea difícil para el símbolo del club caturro, tras los malos resultados que arrastra el equipo y que provocaron la salida de Nicolás Córdova a la banca del cuadro de Valparaíso.



En el anuncio, el otrora capitán aseveró que no tiene medio del desafío, ya que "si hubiese tenido el temor de ser técnico a nivel profesional, les aseguro que no hubiese estudiado el curso (de entrenador. Si hubiese tenido el temor de perder el cariño que tiene la gente hacia mí, que creo que me lo gané en base al trabajo y que siempre me sentí identificado con Wanderers, no tengo temor".



Villarroel apuntó que saldrán del mal momento a través de "la mano de los jugadores, del cuerpo técnico y del apoyo de la gente. Más las ganas y el compromiso de los dirigentes a nuestra causa, no me queda duda que la tarea la vamos a sacar adelante".



El flamante entrenador de Wanderers señaló que aceptaron el desafío con su staff porque conoce a la institución.



"Podemos aportar sin dudas de este lado para que el día de mañana volvamos al pedestal donde debiésemos estar", declaró.