Mohamed Salah fue escogido como el jugador del año de la Premier League

Mohamed Salah fue escogido como el mejor jugador de la Premier League en la temporada 2017-2018.



El delantero del Liverpool fue premiado por la Asociación de Futbolistas Profesionales de Inglaterra tras marcar 41 goles en 46 partidos con los "Reds".



El egipcio superó en la votación a figuras como Kevin De Bruyne y Harry Kane, y se conviertió en el segundo futbolista africano en conseguir este galardón, tras el argelino Riyad Mahrez.



Truly honoured by this prize which was awarded to me by colleagues - very special day😍😍 pic.twitter.com/7mrFN0lHsP