Mohamed Salah fue elegido mejor jugador africano de 2017

La excelente temporada de Mohamed Salah le valió el primer reconocimiento individual y este lunes fue elegido mejor jugador africano de 2017.



El delantero del Liverpool se impuso en el premio otorgado por la BBC a Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund), Naby Keita (Leipzig), Sadio Mané (Liverpool) y Victor Moses (Chelsea).



Salah lleva 19 goles en 24 partidos con el cuadro Red durante esta temporada, que se ubica cuarto en la Premier League y disputará los octavos de final de la Champions League ante el Porto.



Además, el ariete de 25 años disputará el Mundial de Rusia con Egipto tras conseguir la clasificación de su país luego de 28 años de ausencia en la máxima cita del fútbol.





Mohamed Salah has been named BBC African Footballer of the Year for 2017 🔴🏆



Congratulations, Mo! 👏https://t.co/2B6obP1Gx6 pic.twitter.com/8xhY8k0RtO