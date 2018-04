Liverpool abrió la cuenta en Anfield ante Manchester City, a través de Mohamed Salah con una jugada polémica a los 12'.



El egipcio aprovechó un rebote tras una acción surgida en una secuencia en la que el jugador de los Reds está en posición adelantada.



Mohamed Salah makes it 1-0 to Liverpool, he has now scored 38 goals in all competitions for Liverpool this season. pic.twitter.com/9u9bCSsZYf