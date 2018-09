Modric da la sorpresa y se lleva el premio "The Best" de la FIFA

Una sorpresa mayúscula se dio durante la gala de los premios "The Best" de la FIFA, ya que cuando una gran mayoría presumía que el ganador al mejor futbolista del año sería Cristiano Ronaldo, finalmente terminó siendo Luka Modric.

El croata se impuso en la terna final al delantero portugués, ganador de la última Champions League con el Real Madrid y a Mohamed Salah, finalista de aquella edición con el Liverpool.

"Este premio es para todos mis compañeros, tanto de la selección como del Real Madrid. A todos los entrenadores que he tenido a lo largo de mi carrera que sin ellos no sería quien soy ahora y, a mi familia (...) a mis fans, y a todos aquellos que me han votado", sostuvo Modric tras recibir el premio.

En esa línea, agregó que "me gustaría agradecer a m club, el Real Madrid, a mis aficionados, por el cariño y el apoyo que me dan siempre, este premio es para vosotros también".

Cabe recordar que el mediocampista no sólo ganó la "Orejona" con los merengues, si no que también fue finalista del Mundial de Rusia junto a Croacia, duelo en que terminaron cayendo frente a Francia.