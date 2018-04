MLS: Felipe Gutiérrez es elegido jugador del mes

Cinco goles en cinco partidos. Felipe Gutiérrez es el máximo goleador de la MLS y tiene encumbrado al Sporting Kansas City como líder de la conferencia oeste.

El gran momento que vive el enganche de 27 años fue premiado por la liga estadounidense, donde fue elegido "Player of the month" (Jugador del mes) durante marzo.

En su cuenta de Twitter, la MLS compartió el gran desempeño del chileno que no ha sido considerado por Reinaldo Rueda durante este nuevo proceso con la Roja.

Five games. Five goals.



No one had a better March than @SportingKC midfielder Felipe Gutiérrez, our Player of the Month pres. by @EASPORTSFIFA! https://t.co/BWtk1ZHYcp