Mirosevic y su futuro: "Estoy dilucidando en qué área me puedo desempeñar mejor"

Milovan Mirosevic no tiene claro qué será de su futuro tras retirarse como futbolista profesional. El exvolante de la UC señaló que está explorando distintas áreas para ver a qué se dedicará, pese a haber realizado el curso de entrenador.



"No sé qué viene para mí. Estoy dilucidando en qué área me puedo desempeñar mejor. Probando cosas. Conociendo áreas nuevas", dijo en la ceremonia de los Héroes del Deporte realizada por La Tercera.

"Me he preparado. Hice el curso de entrenador. El fútbol es mi pasión, no es un misterio. Estoy ahí, buscando un lugar. Espero hacerlo lo antes posible", agregó.



Respecto a la mala campaña del elenco cruzado: "Espero que se acabe el año para que el equipo empiece con energías renovadas. Se viene un torneo largo y las cosas deben cambiar".



Por último, respaldó la continuidad del Cristián Álvarez, quien había analizado la opción del retiro. "Aún es jugador. Tiene ganas de seguir jugando. Lo único que le digo es que, mientras pueda, tiene que seguir. Si tiene ganas y las posibilidades están, no hay por qué parar", concluyó.