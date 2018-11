Milovan Mirosevic: "Mi papá me llevaba a ver a la U cuando estaba en la B"

El exvolante de Universidad Católica, Milovan Mirosevic, reveló en el programa "Todos Juegan" de CDF, que su padre lo llevaba al estadio a ver a Universidad de Chile en la década de los 80'.

"Mi papá me llevaba a ver a la U, pero no iba a la barra. Me llevó a ver los partidos cuando el equipo estaba en la B en el Santa Laura", confesó el "Milo".

Tras lo anterior, fue consultado por el panel si efectivamente cuando niño era hincha de la escuadra azul, a lo que contestó: "Mi familia es de la U y nosotros ibamos al estadio a ver a la U, eso era una realidad, pero yo me fui alejando de eso, ya que desde la sub 8 iba a la escuela de la Católica, a la sub 9 también, mientras que la sub 10 no me gustó porque yo era más chico y volví al club en la sub 11. A partir de ahí se fue dando solo".

ACÁ puedes ver el video del relato de Mirosevic.