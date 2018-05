Milán en riesgo de ser excluido de las competencias europeas

Las finanzas pueden sacarlo de las canchas europeas. La UEFA advirtió a la Associazione Calcio Milan que corre el riesgo de ser eliminada de la Europa League 2018-2019 por incumplir las reglas del "fair play financiero" del viejo continente.

El organismo no cree que I Rossoneri tenga capacidad para cubrir los préstamos por 353 millones de dólares, los que debe devolver en octubre al fondo estadounidense Elliott Managment. Esa fue la fórmula que utilizó el club para aumentar sus costos.

La UEFA permite pérdidas de hasta US$ 35 millones para tres temporadas. El máximo organismo rechazó este martes una propuesta del AC Milan para encontrar una solución a sus desajustes financieros, que involucran a su presidente chino Li Yonghong.

"La decisión de la UEFA me sorprendió y me causó amargura", dijo el director general del club, Marco Fassone. El club rojinegro terminó sexto la Serie A del Calcio, por lo que obtuvo un cupo directo a la Europa league, que podría no disputar por secretaría.