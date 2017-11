Miguel Ramírez tiene una cláusula de U$ 100 mil para salir de San Luis

Miguel Ramírez, DT de San Luis, suena como posible reemplazante de Mario Salas en la UC una vez finalizado el torneo de Transición. Sin embargo, también se ha especulado con una llegada a Colo Colo si es que Pablo Guede no continúa en Macul.



Pese a que el "Cheíto" tiene contrato hasta fines de 2018, ambas partes fijaron una cláusula de 100 mil dólares en caso de que no de los tres clubes grandes del país quisieran contar con sus servicios.



Desde Cruzados, también barajan las opciones de Martín Palermo y Pablo "Vitamina" Sánchez para suceder al "Comandante", quien no sería renovado tras el término del campeonato.