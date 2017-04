Miguel Ramírez: "Podemos igualar el nivel de Colo Colo con nuestra intensidad"

Colo Colo enfrentará a San Luis por la undécima fecha del Clausura. Los albos defenderán la punta este domingo a las 15:30 en el Lucio Fariña y Miguel Ramírez, técnico rival analizó el encuentro junto a Los Tenores.



"Es un partido especial para todos. Tenemos que ir mostrando una solidez que nos pueda ratificar el momento que estamos pasando. A pesar de ser un buen momento, hemos perdido muchos puntos", dijo el "Cheito".



Sobre su próximo rival, Ramírez no escatimó en elogios: "Colo Colo se equivoca muy poco. Tiene buena circulación de balón, y no pierden la pelota tan fácil. Podemos igualar el nivel de Colo Colo con nuestra intensidad".



El elenco de San Luis viene de dos victorias consecutivas y consiguió por primera vez los tres puntos ante Cobresal en El Cobre. "Era lo que merecíamos, lo que venimos buscando por cómo jugamos y por la propuesta que tenemos. A pesar de no habernos reforzado, el equipo ha mantenido el equilibrio".









Respecto a los cuestionamientos a las canchas sintéticas, el exjugador del Cacique señaló que no poseen una ventaja mayor por sobre su rival. "La única diferencia es que nosotros entrenamos en la cancha dos veces más que el rival. Nosotros no entrenamos todos los días en pasto sintético. Llegamos casi en las mismas condiciones".



Además, agregó que "a nosotros también nos encanta a jugar en pasto natural. Tanto Audax como nosotros podemos sacar una mínima ventaja al rival, porque conocemos la cancha".



Por último, Ramírez manifestó que ve con buenos ojos la recta final del Clausura. "Estamos convencidos que en la última parte del torneo nos va a ir bien. Porque son rivales grandes y es lo que más nos acomoda a nosotros: enfrentar a rivales que salgan a jugar y proponer un juego más abierto".