Miguel Ramírez dirigió su primera práctica al mando de Santiago Wanderers

Miguel Ramírez fue presentado este lunes como nuevo director técnico de Santiago Wanderers tras la salida de Moisés Villaroel, quien se despidió con una victoria en casa ante Coquimbo Unido.



El "Cheíto" se mostró contento por asumir la banca caturra y señaló que no dudo en aceptar la propuesta cuando lo contactaron desde Valparaíso.



"Cuando se da esta opción no dudé, porque me gustan los desafíos. Nos ilusiona mucho estar acá, porque creemos que hay muy buen plantel para hacer una prolongación de lo que "Moise" quería hacer con el equipo", dijo el DT en su llegada.



Además, se mostró positivo con revertir el mal momento del equipo, que marcha penúltimo en la Primera B: "No me cabe duda que con el trabajo que nosotros podamos hacer vamos a poder lograr un rendimiento óptimo para salir de la posición complicada".



"El primer paso es salir de esta posición. Afortunadamente el equipo ganó este fin de semana y eso te demuestra que están capacitados. Pueden jugar a buena intensidad; con buen ritmo, con buena presión y van bien encaminados", indicó.