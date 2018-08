Miguel Ponce y la revancha contra San Lorenzo: Saldremos a buscar el partido

El DT de Deportes Temuco, Miguel Ponce, manifestó que independiente de lo ocurrido con el fallo por la apelación a la Conmebol, el cuadro sureño seguirá con su libreto para conseguir un buen resultado ante San Lorenzo en Copa Sudamericana.



"No podemos deambular mucho en lo que es el espíritu de juego que tiene Temuco, porque eso nos vuelve atrás. Siempre iremos a buscar el partido", dijo el Chueco.



En cuanto a la sanción, el otrora lateral manifestó que "todo lo que se dé afuera no nos corresponde a nosotros, pero siempre lo digo. Los jugadores son los que actúan y reciben los insultos o aplausos. Para mí es práctico, debemos hacer lo que nosotros hacemos y los jugadores han estado con una emocionalidad muy madura".



Por otro lado, Ponce se refirió a la salida de Paulo Díaz del cuadro trasandino, no desconociendo que es una figura importante.



"Le daba solvencia en lo defensivo, era fijo y acomodar a otro jugador va a tener su costo, pero San Lorenzo tiene calidad y cantidad de jugadores suficientes para suplirlo", declaró.