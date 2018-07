Miguel Ponce y duelo contra San Lorenzo: "Hay que ser inteligentes para dejar la llave abierta"

El DT de Temuco, Miguel Ponce, anticipó lo que será el duelo frente a San Lorenzo en Copa Sudamericana, apuntando a que se debe tener astucia para poder salir bien parado en Argentina, considerando que la llave es de ida y vuelta.



Para el Chueco "en los partidos internacionales uno nunca va a salir a buscar el partido, porque son los primeros 90' que no definen nada. Pueden dejar encaminado muchas cosas, pero siempre hablamos de 180'. No saldré a esperar, no puedo salir a renunciar porque estoy recién empezando a competir con Temuco y mi discurso tiene un fondo y debe tener una validez que no puedo cambiar de un día para otro".



Ante esto, Ponce dijo que la fórmula es "ser inteligente para dejar la llave abierta. Hay un montón de maneras de hacerlo, seguiré con mi idea de no dejarlos salir jugando, que no nos echen para atrás o nosotros echarnos antes de tiempo y la idea era estar encima de ellos, para que desde allí nos resguardemos de que el equipo no empiece a ganar el partido".



El estratega del cuadro pije destacó además lo hecho ante Iquique, a pesar del empate 1-1, puesto que "fue un partido bien jugado, donde se vio mucho lo que habíamos visto en la preparación y en el que hicimos cosas interesantes. Los jugadores respondieron y no es fácil, porque la situación es muy emocional en salir a buscar los partidos".