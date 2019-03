Miguel Ponce corre con ventaja para asumir en la Selección Sub 20

Tras su salida de Deportes Temuco al descender a la Primera B, Miguel Ponce podría continuar su carrera en el fútbol chileno.

Claro que no en un club, si no que en una selección. De acuerdo a información de ADN Deportes, es el gran candidato para asumir en la Sub 20.

Héctor Robles dejó su cargo tras fracasar en dos sudamericanos consecutivos, el último en 2019 realizado en Chile.

El "Chueco", en tanto, clasificó a los octavos de final del Mundial Sub 17 de 2015, quedando en el camino ante México.