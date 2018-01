Miguel Ángel Russo, extécnico de la U sigue luchando contra el cáncer: "Esto se cura con amor"

El director técnico que llevó a la Universidad de Chile en 1996 a la semifinal de la Copa Libertadores, Miguel Ángel Russo, actualmente vive un respiro en su lucha contra el cáncer de próstata que le aqueja hace algún tiempo y que acaba de obligarlo a entrar al quirófano en Argentina.

Luego de las intervenciones, el DT regresó a Millonarios de Colombia y enfrentó a los medios de comunicación para revelar su estado. "Todos en el club sabían lo que me pasaba y me respetaron muchísimo. El silencio es bueno", indicó, añadiendo que está muy agradecido "con los directivos, mis jugadores, la gente, con Carlos Castro, que fue mi oncólogo y trabajó con la gente en Buenos Aires, Juan Ignacio Caicedo y también agradecido con los oncólogos de la Clínica del Country, que me dieron mucho amor", expresó, puntualizando que "esto se cura con amor".





Millonarios enfrentará en el marco de la Copa Libertadores de América, a Deportivo Lara de Venezuela, Independiente de Argentina y Corinthians de Brasil.