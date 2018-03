Michael Carrick anuncia su retiro para fin de temporada

Michael Carrick anunció el fin de su carrera como futbolista profesional. El volante, de 36 años, confirmó que esta será su última temporada como jugador defendiendo la camiseta del Manchester United.



El compañero de Alexis Sánchez registra pasos por el West Ham United, Swindon Town, Birmingham City, Tottenham Hotspur y los "Diablos Rojos", donde disputó más de 400 partidos.



Además, "Mazinger" fue mundialista con la selección inglesa en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

BREAKING: @ManUtd midfielder @carras16 confirms he will retire at the end of the season. #SSN pic.twitter.com/s4vwmaSiPU