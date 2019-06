'Mi experiencia en cancha del primer Mundial Femenino con Chile'

Por Josefina Reyes.

Todas soñamos alguna vez con este momento. Algunas veces éramos la protagonista en cancha, otras veces solo un rol secundario en la tribuna, pero el escenario siempre era el mismo: un mundial. Por primera vez Chile clasificaba a una Copa del Mundo y no me lo iba a perder por nada, tenía que ser testigo de la historia, porque eso fue, historia pura.

Dicen que el fútbol femenino no vende, pero eso poco le importó a la marea roja que inundó Rennes y París siguiendo a la Roja en su primera aventura mundialera. El himno lo cantamos como siempre, a capela, e intimidamos desde un comienzo al rival de turno. Es que los chilenos desbordamos pasión, por eso nos siguen destacando en la prensa extranjera.

Los nervios estuvieron a flor de piel en cada partido. En el debut ante Suecia se respiraba el empate, porque Chile defendía y defendía bien, la línea defensiva se mantuvo en orden y cuando el rival encontraba espacio aparecía la Tiane, que es garantía de seguridad. Los nervios seguían, pero de verdad se respiraba el empate.

Hasta que llegó la tormenta y se detuvo el partido. Llovía tan fuerte que mientras las jugadoras estaban en el camarín nosotros debimos resguardarnos algunas filas más arriba en la tribuna. Por supuesto que nadie se quería mover, alejarse de la cancha era alejarse de las jugadoras. En esos largos minutos de espera cantó un coro francés que se ubicaba en uno de los codos del estadio.

Finalmente se reanudó el juego y en una desafortunada serie de rebotes Suecia nos convirtió el primero. El silencio a mi alrededor era total. Era un resultado que se ajustaba a la realidad del partido, pero también fue un poco de suerte. Luego entró Madelen Janogy y con su frescura y velocidad decretó el 2-0 final a los 94’. Nos queríamos morir.

Luego vino Estados Unidos, actuales monarcas, que habían ganado en su debuto 13-0 a Tailandia. El Parque de los Príncipes, estadio del PSG, estaba lleno y en su gran mayoría eran simpatizantes rivales, sin embargo, los dejamos a todos paralizados y con la piel de gallina con el himno nacional. ¡Cómo retumbaron nuestras voces! Fue simplemente hermoso. Con esto nos paramos de igual a igual en la cancha.

No vamos a desconocer el tremendo poderío de EE.UU. que nos derrotaba 3-0 en el primer tiempo, con dos goles de la histórica Carli Lloyd. Ya en el segundo tiempo comenzó el show de Endler. Gritamos todas y cada una de sus atajadas como si fueran gol. Los gringos no lo podían creer. La Tiane es de otro planeta, ¡es la mejor arquera del mundo! Así lo cree también Hope Solo, ex arquera de la selección norteamericana.

Con dos derrotas y cinco goles en contra, Chile ya no dependía de sí mismo. Por eso estuvimos pendientes de los encuentros definitorios entre Escocia y Argentina. En Rennes celebramos ese bendito empate a 3. Ahora solo faltaba un empate entre Camerún y Nueva Zelanda, empate que se estaba dando hasta los últimos cinco segundos del encuentro. El triunfo de las africanas por 2-1 nos obligaba a ganar por 3 goles de diferencia. Pero la convicción estaba intacta.

La Roja saltó a la cancha (esta vez con menos público, pero siempre intimidando al rival con el himno) y se notaban las ansias de convertir el primero. Atacamos por todos lados, pero el balón no quería entrar. El segundo tiempo fue matar o morir y Chile se volcó al arco rival, hasta que llegó el primero. Disparo de Yanara Aedo, palo y rebote en la arquera. ¡Al fin la suerte estaba de nuestro lado! El primer gol chileno en un mundial. Lo gritamos como si el mundo se fuera a acabar.

Pero no había tiempo para celebrar, nos faltaban otros dos goles. Recién a los 80’ volvimos a gritar con ese golazo de la Cote Urrutia. Cinco minutos después cobraron un penal para las nacionales. El objetivo estaba ahí. La Pancha Lara le pegó con la vida a ese balón y casi bota el arco. El travesaño nos dijo que no. Los gritos y angustia desbordaban en la marea roja.

Y así terminó el partido, 2-0 a favor de Chile, pero se sintió como la más grande derrota, porque esta selección podía más. Los que seguimos y conocemos a estas jugadoras sabemos cuánto más podían dar y queda la sensación de que por malas decisiones técnicas no estamos en octavos de final.

A las jugadoras no hay nada que reprocharles, llegaron solas hasta aquí. Estuvieron abandonadas por años, vivieron en las sombras, sufrieron menosprecios, recibieron las sobras de las indumentarias de los hombres, entrenaban cuando ya no había luz y tantas otras cosas. Solo queda sacarse el sombrero ante esta tremenda generación de futbolistas que nos infló el pecho de orgullo y nos hizo vibrar en cada encuentro.

Ellas están cimentando el camino para las futuras generaciones, esas que no conocerán ese maldito dicho de "el fútbol es de hombres", porque el fútbol femenino ya se instaló y toma cada vez más fuerza. En calle, en la plaza, en el colegio, en la universidad, en la liga amateur o en la profesional, nosotras jugamos y nunca más permitiremos que nos quiten los sueños.