México derrotó a Estados Unidos en el mundial juvenil de fútbol americano

Estados Unidos sigue la ruta de Inglaterra en el "soccer". En el Mundial Sub 19 de Fútbol Americano el conjunto norteamericano no pudo confirmar su favoritismo y ahora deberá ver como la final la disputan otros dos equipos.

Rompiendo la historia, México venció con goleada a Estados Unidos por 33-6 y se instaló en la definición del torneo juvenil, donde enfrentará a Canadá. La definición del campeonato es en formato de cuadrangular y el cuarto competidor fue Japón.

La final se disputará en el Estadio Olímpico Universitario, el recinto de los Pumas. México sólo sabía de derrotas ante EEUU: 0-55 en 2009 y 14-49 en 2014. Ese último año obtuvo el bronce. Ahora de ganar el domingo obtendría el título de forma invicta.

