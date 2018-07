Mesut Özil renunció a la selección acusando de racismo al presidente de la federación

Un escándalo sacude a la Federación Alemana de Fútbol (DFB). El volante Mesut Özil acusó de discriminación y racismo al presidente de la orgánica, Reinhard Grindel, un exdiputado germano del partido conservador Unión Demócrata Cristiana (CDU).

A través de la red Twitter el jugador del Arsenal de 29 años difundió una carta en la que anuncia su retiro de la Mannschaft, "mientras sea tratado con irrespeto y racismo". El futbolista también critica a la prensa teutona de discriminarlo por su orígenes turcos.

La polémica estalló por las críticas a una fotografía de Özil con el mandatario de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, la que fue tomada durante un evento oficial en Alemania. El jugador acusa a la DFB y los medios de querer culparlo de la eliminación en Rusia 2018.

El excampeón del mundo en Brasil 2014 recalca que fue aplaudido cuando ganaba y ahí era catalogado de alemán, pero ahora es tratado de turco por la derrota. El futbolista informa que él y su familia han recibido amenazas, responsabilizando incluso a políticos alemanes que buscan acentuar el odio hacia los musulmanes.

The past couple of weeks have given me time to reflect, and time to think over the events of the last few months. Consequently, I want to share my thoughts and feelings about what has happened. pic.twitter.com/WpWrlHxx74