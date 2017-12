Messi y la eliminación de la Roja: "Me sorprendió que quedara fuera del Mundial"

Lionel Messi espera con ansias el Mundial de Rusia con la ilusión de conquistar el título más importante que le falta con la selección argentina. A casi seis meses de la cita, la "Pulga" concedió una entrevista al sitio oficial de la FIFA, donde habló de todos los temas.



Respecto a las palabras de Jorge Sampaoli, que señaló que el fútbol le debe un Mundial a Messi: "Lo escuché y me lo dijo en persona a mí también. ¿Qué pienso? Ojalá que el fútbol me lo pague".



El delantero del FC Barcelona comentó lo difícil que son las Eliminatorias sudamericanas y se refirió a la eliminación de la Roja: "Me sorprendió que haya quedado fuera del Mundial como a todos, porque fue campeón de las dos últimas dos Copas América y tenía un grupo acostumbrado a ganar. Se trata de un gran equipo con muy buenos jugadores".



"Eso demuestra lo difícil que es la eliminatoria sudamericana, donde nadie te regala nada. Está todo mucho más igualado, es cada vez más difícil clasificar al Mundial", agregó.



Por último, desde la FIFA concluyeron la nota con un "complete la oración", donde el trasandino salió jugando tal como lo hace en la cancha. "En 2018, Lionel Messi será…", a lo que la Pulga respondió "papá por tercera vez".