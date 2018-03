Messi vuelve a recordar las finales perdidas ante Chile: "Lloré varias veces"

Lionel Messi volvió a recordar las finales perdidas con Chile en la antesala del Mundial de Rusia 2018.



La "Pulga" aseguró que lloró varias veces tras dejar escapar los títulos con la selección. "Lloré varias veces por partidos así o por finales perdidas, por lo que significaba, por estar tan cerquita por haber creído que la merecíamos y no poder consagrar el sueño de todo un país. Fueron golpes duros", dijo en conversación con La Cornisa.



Además, aseguró que esta es la última oportunidad para su generación de conseguir algo importante con la Albiceleste: "Es un poco lo que sentimos toda esta camada que viene jugando el último tiempo. Es un poco también lo que nos hizo sentir la gente, ¿no? Parece ser que haber llegado a tres finales no sirve de nada".



"Dependemos de los resultados lamentablemente. Y por eso el pensamiento de todo este grupo, ¿no?, que llegó a tres finales, que lamentablemente no pudimos ganar y así y todo se dijeron muchísimas cosas de nosotros", agregó.



Para la "Pulga", no alzar la copa culminaría con la salida de varios jugadores. "Pensamos que no siendo campeones se va a venir mucho más todavía, que no nos va a quedar otra. Si es así van a pedir que todo el grupo de jugadores se vaya de la selección", indicó.



Por último, agradeció los buenos deseos de la gente para que salga campeón del mundo. "He visto por todas partes las ganas de la gente que también sea un Mundial bueno para mí, que se nos dé, el deseo de verme campeón. La verdad que eso es impresionante, en cualquier parte del mundo están esperando que Argentina sea campeón y que se me dé a mí, es impresionante", concluyo.