Messi: "Sampaoli con Chile no estaba obligado a ganar, con Argentina sí".

Lionel Messi habló fuerte y claro tras conocer el sorteo de Argentina para el Mundial de Rusia, donde aprovechó de sacar una vez más a la Roja a colación, asegurando que Sampaoli tiene una exigencia muy distinta dirigiendo a Argentina que la que tenía en nuestro país.

"Argentina es otra cosa, en Chile no tenía la obligación de jugar, de ganar todos los partidos. Tuvo la suerte de haberse encontrado con una camada muy buena, que ya venía trabajando con Bielsa la misma filosofía que él pregona", lanzó..

Sobre las finales perdidas ante Alemania y el combinado criollo, sostuvo que "no volví a repasar esos partidos. Lo que tengo son recuerdos que me quedaron de ahí. No volví a ver situaciones ni nada. Fuimos merecedores de ganarlas, porque sin haber jugado bien tuvimos las mas claras, tanto en el Mundial como en Copas América".

Tendría que repasarlas para ver qué hicimos mal para no ganarlas. En frío pienso que fuimos merecedores de haber ganado dos, mínimo", agregó.