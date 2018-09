Messi: "El Real Madrid será menos bueno sin Cristiano"

El mediocampista del Barcelona, Lionel Messi, habló por primera vez de la sorpresiva salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid y lo hizo con una categórica frase de lo que será ahora el archirrival del Barcelona sin el portugués en el equipo.

"Sin Cristiano el Madrid será menos bueno y en cambio la Juventus se convierte en un claro favorito para ganar la Champions, porque ya tenía un plantel muy bueno y ahora además suma a Cristiano Ronaldo", manifestó el "10" de los culés en Radio Catalunya.

En esa misma línea, indicó que quedó asombrado tras la decisión que tomó el luso de emigrar al fútbol italiano.

"Me sorprendió su marcha, no lo imaginaba fuera del Madrid ni tampoco que pudiera ir a la 'Juve', porque se habló de muchos equipos pero la 'Juve' era el que menos se escuchaba. La verdad es que me sorprendió mucho, pero también es un equipo muy bueno".