Messi: 'Después de la final ante Chile nos cayeron de todos lados'

El mediocampista argentino, Lionel Messi, volvió a hablar de lo que significó para su selección perder las dos últimas finales de Copa América ante la Roja.

Sobre aquello, el mediocampista del Barcelona sostuvo: "Yo creo que después de la final ante Chile fue cuando nos cayeron de todos lados, nos empezaron a tratar de fracasados, de que no ganábamos las finales, de que lo que conseguíamos no valía para nada si no levantábamos la Copa, y a partir de ahí fue una tras otra, la verdad que era un poco insoportable todo eso".

Respecto a si sintió el apoyo de los hinchas argentinos tras ese mal momento, el volante aseguró que "cuando la gente escucha tanto lo que se dice en la prensa se va contagionando, por ahí compran lo que se dice en la televisión, donde matan constantemente a la selección y desprecian a los jugadores. La gente va entrando en esa también".

Finalmente, Messi tuvo palabras sobre el manejo que ha tenido la albiceleste. "El error fue limpiar todo de una y no hacer un cambio paulatino en la selección. Había que mantener la base e ir metiendo gente de a poco, no cambiar por completo a los 23 jugadores".