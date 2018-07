Messi a Sampaoli: "Me preguntaste diez veces a qué jugadores querías que pusiera y a cuáles no"

Tras la salida de Jorge Sampaoli de la banca de la selección de Argentina se van dando a conocer más detalles en torno a la relación del casildense con los seleccionados, la que no terminó de la mejor forma.



Uno de los últimos antecedentes fue revelado por el periodista de TyC Sports, Arfiel Senosiain, quien publicó un libro digital en el que relata lo que ocurrió dentro del camarín tras la paliza que sufrió la Albiceleste frente a Croacia, durante el Mundial de Rusia 2018.



El texto señala que los jugadores se reunieron con Sampaoli, Sebastián Beccacece y Lionel Scaloni, en una cita en la que realizaron varios descargos, como por ejemplo críticas a las pruebas, a la inseguridad, a las formaciones, cambios, acusaciones y un largo etcétera.



La situación llegó a tal nivel que Lionel Messi y Javier Mascherano, quienes encabezaban el grupo de jugadores, le señalaron al casildense que "no nos llegas lo que decís. Ya no confiamos en vos. Queremos tener opinión".



Ante esto, Sampaoli preguntó sobre dónde querían opinar, a lo cual los jugadores manifestaron que en todo, con lo que el DT consultó si acaso ellos iban a armar el equipo y dirigir los entrenamientos.



Frente a aquello, Messi recordó que "me preguntaste diez veces a qué jugadores querías que pusiera y a cuáles no, y nunca te di un nombre. Decime delante de todos si alguna vez te nombvré a alguien".



Dicha instancia contó con la venia de Claudio Tapia, presidente de la AFA, que sabía lo que le dirían a Sampaoli, además de recomendarle que debía ceder. Una cita en la que se llegó a la conclusión de que el técnico se enfocara y no alterara, pero que los escuchara.



Cabe decir que la aspera vivencia pudo tener un final distinto, puesto que Sebastián Beccacece estuvo a punto de renunciar y que incluso le advirtió al otrora estratega de la U y de la selección chilena que "un entrenador no podía bancarse todo".