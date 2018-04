Mehdi Benatia y el penal del Real Madrid: "Estoy cada vez más decepcionado del fútbol"

Los coletazos por el penal a favor del Real Madrid, que le permitió eliminar a la Juventus en la Champions League, siguen saliendo.

Mehdi Benatia, defensor al que le cobraron la falta, señaló que "he jugado partidos, he visto partidos en la tele y tú no puedes pitar una falta en este tipo de acción. Es exasperante para nosotros después del esfuerzo que habíamos realizado, este era un partido que debía acabar en la prórroga".

De manera categórica, el marroquí apuntó que "estoy cada vez más decepcionado con este mundo del fútbol. Cuando haces un esfuerzo, un árbitro no puede permitirse el darte un penalti en el minuto 93 y matar tu trabajo. He hecho todo lo posible para no tocarle".

Además, sobre la polémica acción con Lucas Vázquez, Benatia sentenció que "honestamente le empujo ligeramente en la espalda, pero esperando que no se caiga y es posible que le tocase con el muslo, pero el fútbol es un deporte de contacto".