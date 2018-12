Medio inglés asegura que José Mourinho le ha sido infiel a su mujer por más de ocho años

El periódico británico The Sun se metió en la intimidad del técnico portugues José Mourinho, y sacó a la luz una noticia este lunes que rápidamente dio la vuelta al mundo.

El medio inglés asegura que el entrenador ha mantenido una relación extramatrimonial con Prue Carter-Robinson, una mujer de 41 años, a la que habría conocido en su etapa con el Real Madrid y con la que estaría engañando a su esposa por más de ocho años.

El anterior, no es el único romance que le atribuye el técnico portugués durante su matrimonio con Matilde Faria, con la que tiene dos hijos y con la que lleva casado casi 30 años.

"Me dijo que se estaba separando de su esposa porque no estaba feliz. Estaba segura de que me estaba diciendo la verdad", aseguró una mujer en 2007 con la que habría mantenido una aventura seis años atrás.