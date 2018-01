Medio británico revela supuesta infidelidad de Alexis Sánchez

Inglaterra es un verdadero caos informativo producto de la llegada de Alexis Sánchez al Manchester United, club que lo convertirá en el futbolista mejor pagado de la Premier League.

Sin embargo, en medio esta batahola, emergió una noticia del diario sensacionalista The Sun, que asegura que el tocopillano cometió una infidelidad con Mayte Rodríguez.

El rotativo publicó una entrevista a Paulina Sobierajska, una joven estudiante de 20 años, quien asegura que el delantero de 29 años le ofreció dinero para tener sexo.





En su relato, explica que lo conoció en un bar, luego de que un tipo se acercara y le dijera que un amigo quería conocerla. Se trataba de Alexis, quien le pidió "un precio de cuánto costaría hacer el amor conmigo".

"Quedé asombrada. Hice un chiste y le dije que serían 10 mil libras para hacerlo lucir estúpido", sostuvo.

El contacto entre ambos siguió vía WhatsApp, donde la joven admitió que no entendía mucho el español, pero el chileno respondió que "el amor no es un dialecto. Me gustas, eres sexy".





Sánchez habría ofrecido tres veces distintas cifras, hasta llegar a las 1.000 libras esterlinas, equivalente a unos 840 mil pesos chilenos.

La cita finalmente se concretó. Se reunieron en su departamento en Kensington, donde "Alexis me abrazó y me ofreció champagne. Me hizo un striptease, se sacó su camiseta y bailó para mí".

"Tiene un cuerpo fantástico. Es realmente entretenido. Habla mitad inglés, mitad español y es un chico que luce muy bien", aseguró Sobierajska.





La joven también subrayó que a Sánchez "le encantaba que fuera rubia y me dijo que le gustaba mi cuerpo", particularmente "le gustaban mis muslos. No sé por qué, si son bastante grandes".

"Lo más molesto era que él mantuvo su novia secreta", cerró la estudiante en referencia a Mayte Rodríguez.