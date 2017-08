Medio británico asegura que Alexis Sánchez se queda en el Arsenal

Tras diversas publicaciones británicas que aseguraron el traspaso de Alexis Sánchez al Manchester City, The Guardian informó que el tocopillano no se moverá de Londres y se quedará en el Arsenal.



"El Arsenal parece haberse quedado sin tiempo para contratar un reemplazante. Querían a Thomas Lemar del Mónaco y los clubes llegaron a un acuerdo, sin embargo, el delantero está en Francia y jugará en unas horas contra Holanda, por lo que no han podido cerrar la operación", dice el medio inglés.



En caso de que los "Gunners" lleguen a un acuerdo con el francés, la partida de Alexis sería inminente tras el pago de 60 millones de libras.