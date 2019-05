Medio afirmó que Arias se juega su futuro de aquí hasta el Superclásico con Colo Colo

La mala campaña de Alfredo Arias en la U tiene al estratega uruguayo pendiendo de un hilo, en cuanto a su permanencia en el cuadro laico. En ese sentido, asoma como fecha clave lo que ocurra en el cotejo frente a Colo Colo.



De acuerdo a El Mercurio, el entrenador se juega su futuro de aquí al clásico, por lo que en caso de no cosechar buenos resultados de aquí a dicho duelo, su estadía parece insostenible.



El mismo rotativo apuntó a que la indemnización de Arias no sería un problema, ya que si prescinden de sus servicios, se le deberá pagar una indemnización de USD$ 145 mil (cerca de $100 millones de pesos).



Lo anterior no resultaría un problema, considerando que a Kudelka se le pagó un monto cercano (USD$ 140 mil) y a Ángel Guillermo Hoyos más de un millón de la divisa norteamericana, puesto que le restaba un año y medio de contrato.