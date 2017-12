Medel y su esfuerzo por la titularidad en Besiktas: "Bajé seis kilos"

El Besiktas derrotó por 5-1 al Osmanlispor el domingo pasado por la liga turca y cortó con una racha de dos empates. Gary Medel volvió a la titularidad y jugó todo el partido.



El "Pitbull" arribó esta temporada para ser indiscutido en el equipo dirigido por Senol Gunes, sin embargo, ha jugado pocos minutos para sorpresa de todos.



No obstante, tras ganarse la titularidad, Medel reveló sus esfuerzos en conversación con Siyahla Beyaz y aseguró que "bajé seis kilos por el equipo. No hemos tenido buenos resultados en las últimas semanas, por lo que ganar así fue importante para nosotros".



El chileno bajó de 71 a 65 kilos y su técnico no dudó en reconocer su esfuerzo: "Tuvo que trabajar duro, incluso en días libres. Completó su trabajo y después de perder peso, recuperó su forma".