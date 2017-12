Medel y posible llegada de Rueda a la Roja: "Han hablado bien de él"

Gary Medel arribó este martes a Chile para pasar los últimos días del año junto a su familia y conversó con ADN Deportes sobre el futuro de la Roja y la elección del nuevo DT.



Al ser consultado por un posible arribo de Reinaldo Rueda a la banca nacional, el "Pitbull" señaló: "Si viene a aportar, a hacer las cosas bien, a un rumbo nuevo me parece perfecto. No lo conozco mucho, pero han hablado bien de él. Me parece lógico que venga a aportar a la selección".



"Necesitamos del cuerpo técnico, que pongan lo máximo de su parte, que sea un desafío nuevo. Hay que vivir cosas nuevas y esperemos que sea así", agregó.



Además, se refirió a la mejora de su estado físico desde que cambió su alimentación: "Me siento súper bien, ya he bajado siete kilos. Estoy muy contento en Besiktas, estoy jugando y súper feliz (...) Allá no te controlan para nada. Fue parte mía, que me sentí un poco pesado y empecé a comer bien".



El ex Inter de Milan se refirió a su suplencia como "cosas nuevas que uno tiene que vivir. Diez años he sido titular, ahora me tocó estar en la otra parte, pero hay que seguir luchando, trabajando duro. Lo he logrado y voy a seguir haciendo lo mismo".



Por último, no quiso ahondar en la interna del camarín de la Roja y manifestó que "no hablo de la relación de mis compañeros".