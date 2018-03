Medel y duelo ante el Bayern Munich: "Intentaremos ganar y así quedarnos contentos"

El futbolista chileno Gary Medel habló en la previa del duelo por Champions League ante el Bayern Munich, duelo en que necesitan revertir una desventaja de cinco goles para poder acceder de fase.

Consultado sobre la posición que ocupará en el cotejo ante los alemanes, el jugador del Besiktas sostuvo que "he jugado mucho como central y medio centro y me siento muy cómodo en las dos posiciones y más jugando en el Besiktas, que tenemos casi siempre la posesión de balón y me hace sentir muy cómodo en el lugar que me necesite el equipo"

Medel también habló del sentir del equipo antes del pleito con los bávaros. "El ambiente está bien. Nosotros trataremos de hacer nuestro juego, intentar ganar y así quedarnos contentos para lo que viene", aseguró el mediocampista nacional.