Medel: Es una falsedad que con Vidal somos unos cabrones y vetamos jugadores

El volante y capitán de la selección chilena, Gary Medel, se refirió a los rumores que lo vinculan junto a Arturo Vidal como parte del plantel que toman decisiones dentro del camarín y que influyen en las convocatorias. Una información que despertó a raíz de las ausencias de algunos jugadores como Marcelo Díaz.



Al respecto, expresó el Pitbull que "he pasado por cinco cuerpos técnicos y siempre respeto las decisiones. Es una falsedad que con Arturo somos unos cabrones y vetamos jugadores", añadiendo que en los medios "dicen muchas cosas que no son verdad".



"Me molesta que digan que nosotros vetamos jugadores. Espero que aclaren que esto es falso", afirmó.



Por otro lado, Medel descartó que entre Arturo Vidal y Claudio Bravo haya un enojo de por medio, además de señalar que el arquero "tiene que volver cuando esté bien porque es un líder en la selección".



Con respecto a las razones de la ausencia de Eduardo Vargas, a quien lo vinculan con indisciplina, dijo que "no me meto en eso. El cuerpo técnico sabe lo que hace".



Por último, el formado en la UC coincidió en la tesis de que ante Perú es un clásico y que "tenemos que analizar al equipo completo y manejarlo bien".