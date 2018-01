Medel apunta a Cruzados por demora de regalo: "Me va a llegar primero la camiseta del Renca Juniors"

Gary Medel y sus hijos aún esperan la nueva camiseta de la UC desde Turquía. Al "Pitbull" lo contactaron desde la cuenta oficial del club para ofrecerle la indumentaria cruzada, sin embargo, la promesa no se cumplió.



Tras la demora del regalo, el jugador del Besiktas ironizó en las redes sociales con el equipo de fútbol de la teleserie "Si yo fuera rico".



"Así como van las cosas, me va a llegar primero la camiseta del Renca Juniors antes que las de la UC que me ofreció Cruzados", tuiteó Medel en la red del pajarito azul.





Así como van las cosas me va llegar primero la camiseta del @CD_RencaJuniors, antes que las de la UC que me ofreció @CruzadosSADP 😏 pic.twitter.com/NgYLJmKvBa — Gary Medel (@MedelPitbull) January 29, 2018