"Me siento traicionada": Las graves denuncias de Carla Guerrero contra su representante

La seleccionada nacional, Carla Guerrero, denunció que su representante, Claudio Bernal -perteneciente a la agencia Gespro 11- es responsable de que haya quedado sin club y lo acusa de exigirle dinero para dejarla libre.

En conversación con CHV, la defensa explicó que tras terminar su vínculo con Independiente de Santa Fe lleva casi dos meses en la incertidumbre y solicitó terminar su relación con el agente.

Si bien hace unos días Bernal le comunicó vía WhatsApp que ya no pertenecía más a su empresa, le exigió firmar un documento que exigía el pago de un porcentaje de sus ganancias.





"Claudio me dice que me quiere cobrar el 20 por ciento. ¿De qué?, no tengo idea. ¿Yo de dónde saco ese 20 por ciento que él me quiere cobrar? ¿De dónde voy a sacar esa plata si yo apenas gano?", se quejó.

La Jefa explicó que en Colombia recibía un sueldo de 700 mil pesos y calificó de un "despropósito" exigir esa cifra dentro de las precarias condiciones del fútbol femenino.

Guerrero confesó que "estoy enojada. Que nos venga a cobrar una persona, a mí o a cualquiera de mis compañeras, un 20 por ciento, conociendo la realidad del fútbol femenino, es un despropósito".

"Te creo si se lo quisiera cobrar a un jugador profesional, pero el fútbol femenino en este momento no es profesional. Me siento traicionada", subrayó.

En medio de la disputa con Claudio Bernal, el agente le ofreció una oferta en el Zaragoza de España, sin embargo, era con un sueldo de 500 euros, equivalente a 370 mil pesos chilenos, cifra que calificó de "ridícula".

Actualmente, perdió todo contacto con Bernal y asegura que "me tiene bloqueada en WhatsApp, me eliminó. Igual yo todas las conversaciones que tuve con él las guardé y las tengo de respaldo. Él se está intentando desesntender de todo".

En estos días de cesantía, la jugadora ha compartido junto a su familia y respalda la toma de un campo deportivo en Villa Los Jardines en Ñuñoa, donde reclaman la construcción de viviendas sociales en el lugar.