"Me siento abrumado": Medallista panamericano renuncia al equipo olímpico tras perder beca

El boxeador chileno y medallista panamericano, Miguel Véliz, anunció su salida del equipo olímpico luego de que se le comunicara que no seguirá recibiendo la beca Proddar, destinada a deportistas de alto rendimiento.

El deportista acusó que "mi último bronce sudamericano (obtenido en Cochabamba 2018) no sirvió para mantener mi Proddar, dado que fui notificado de exclusión de ésta beca que recibía desde el año 2014".

En una carta pública que llegó a manos del Comité Olímpico de Chile (Coch) y la Federación Chilena de Boxeo (Fechibox), Véliz manifestó que "me siento bastante abrumado ya que me permitía vivir y mantener en la ciudad de Santiago, porque soy de Talca".





Según la lista del Instituto Nacional del Deporte (IND), el boxeador de 28 años recibió en julio su último pago que constaba de 567.266 pesos mensuales.

"El Ogro" subrayó que no tuvo opción de trabajar en ingeniería informática, profesión que estudió, ya que "este programa no entrega ninguna facilidad, por las cláusulas te prohíben dedicarte a otra cosa que no sea la actividad deportiva como tu prioridad".

"Además ningún trabajo te acepta el hecho de ausentarte tanto tiempo ni tantas veces fuera del país, así que lo mejor fue olvidarse de la opción laboral, cotizar o bancarizarme en el sistema", precisó.





Para el púgil de 91 kilos, "al quitarme este beneficio, me dio entender que los deportistas estamos vulnerables, sin nada seguro que nos proteja en caso de cualquier percance. Solo se nos exige resultados y si los resultados no fueron buenos, te lo bajan o te quitan el beneficio, así de simple y sencillo".

En los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, Miguel Véliz consiguió la hazaña de una medalla de bronce, un logro que no se obtuvo durante 20 años, desde que Ricardo Araneda alcanzó la plata en Mar del Plata 1995.

En su participación en los Juegos Sudamericanos obtuvo plata en Santiago 2014 y bronce en Cochabamba 2018. Actualmente, está esperando una opción para pasar al profesionalismo y se encuentra enfocado en la instalación de Real Boxing, su propio gimnasio, según publició el sitio Boxeadores.cl.