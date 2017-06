McEnroe asegura que Serena Williams sería la 700 del mundo entre hombres

Una exestrella del tenis masculino no le restó ropa a la mejor jugadora de la historia. El ahora comentarista John McEnroe reiteró que considera que Serena Williams tendría serios problemas al jugar el circuito masculino de la Asociación de Tenistas Profesionales.

"Si ella jugara en el circuito de hombres sería como la 700 en el mundo", dijo este domingo en una entrevista a la Radio NPR. El ganador de siete Grand Slam de 58 años está promocionando su nuevo libro, donde escribe que Williams es la mejor tenista.

Informa El País que McEnroe explicó que "eso no significa que no crea que Serena es una jugadora increíble. En un día cualquiera, Serena podría derrotar a algunos jugadores. Lo creo porque ella es tan increíblemente fuerte mentalmente".

La cuarta del ranking de la WTA, quien suma 23 trofeos grandes, escribió en Twitter que "adora" a McEnroe pero le pidió que la "respete" mientras está embarazada de seis meses. Ya en el año 2000, el analista deportivo dijo que cualquier tenista masculino universitario o sénior podría derrotar a Serena o a su hermana Venus.

Dear John, I adore and respect you but please please keep me out of your statements that are not factually based.