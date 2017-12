Mbappé reveló conversación con Neymar previo a fichar por el PSG

Kylian Mbappé ha respondido con creces desde su arribo al PSG y junto a Neymar y Edinson Cavani han conformado el tridente más temido de Europa a punta de goles.



El francés de 18 años, que llegó al cuadro parisino esta temporada proveniente del Mónaco, reveló cómo ha sido la integración al equipo y las conversaciones previas con "Ney" antes de fichar.



"Desde que llegué, Neymar me integró. De hecho, él me esperaba. Antes de mi llegada, no dejaba de enviarme mensajes preguntando '¿cuándo llegas?'. Yo le respondía: 'Espera, ya voy'. Como tardé un poco, él seguro debió decirse a sí mismo: 'Me mintió, no vendrá'", detalló el ariete en conversación con France Football.





