Mbappé es el jugador más joven en anotar al menos dos goles en un Mundial desde Pelé

Kylian Mbappé fue el gran protagonista de la enorme victoria de Francia ante Argentina por los octavos de final del Mundial de Rusia 2018, tras anotar un doblete que dejó nocaut a la selección de Jorge Sampaoli.

Y estos dos goles no sólo le permitieron a Mbappé clasificar a su escuadra a la ronda de los ocho mejores de la cita planetaria, ya que también lo hizo marcar un nuevo récord en el fútbol mundial.

El delantero francés se convirtió en el jugador más joven en anotar dos goles en una eliminación directa desde Pelé, quien en el certamen de 1958 anotó un doblete ante Suecia, teniendo sólo 17 años y 8 meses de edad.

De esta forma, Mbappé ya hizo historia y nadie le quita el sueño de levantar con menos de 20 años un título con Francia.

