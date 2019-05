Mayne-Nicholls y su llegada a Colo Colo: 'Es un desafío gigantesco y espero estar a la altura'

El flamante vicepresidente ejecutivo de Blanco y Negro, Harold Mayne-Nicholls, valoró su llegada a Colo Colo y aseguró que se trata de "un desafío gigantesco y espero estar a la altura".

"Después de no ser electo en la ANFP, este es el séptimo club que me invitó a trabajar desde ese momento. El proyecto me pareció mucho más grande, ambicioso y lleno de expectativas que me gustó mucho", añadió.

Mayne-Nicholls relató que "me invitaron a trabajar en dos federaciones extranjeras", sin embargo, las desechó para aportar en el proyecto que le presentó Aníbal Mosa.

Su idea es aportar en la búsqueda de talentos para alimentar al primer equipo con jugadores jóvenes. Además, espera apuntar al desarrollo del fútbol femenino y otras ramas deportivas, junto con una "renovación absoluta" del Estadio Monumental.

"Después de la selección es Colo Colo, no hay duda alguna", señaló el dirigente, quien reconoció que "vi que había un fuerte componente de mirar hacia adelante y de tratar de unir a Colo Colo, en todo el sentido, que uno a veces veía que no estaba todo lo unido que uno cree que debería estar. Esa fue la gran motivación que tuve".