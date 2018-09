Mayne-Nicholls sobre Salah: Ha sido un tremendo aporte al fútbol chileno

De manera escueta, el candidato a la presidencia de la ANFP, Harold Mayne-Nicholls, se refirió a la bajada de Arturo Salah, manifestando que sus motivos son respetables.



"Creo que ha sido un tremendo aporte, y si no quiere seguir me parece razonable y si quiere también", sostuvo el exdirectivo del ente rector del fútbol chileno.



En tanto, acerca de Pablo Milad comentó que "no lo conocía cuando fue candidato hace un par de años atrás. Tengo una muy buena relación con él y es un tipo muy apasionado por el fútbol".



"Deberá determinar si su posición como representante del Gobierno en una región tan importante es o no es contradictoria, él lo verá", complementó Mayne-Nicholls, sobre otro de los candidatos en una disputa que cambiará los destinos del balompié nacional.