Mayne-Nicholls por dichos de Bravo: "No es lo que corresponde y está fuera de sus atribuciones"

El expresidente de la ANFP, Harold Mayne Nicholls, conversó con Los Tenores, en donde dio su parecer con respecto a las palabras de Claudio Bravo acerca de su marginación de la primera nómina del técnico Reinaldo Rueda.



Para el otrora dirigente, los juicios del capitán de la Roja son desafortunados, puesto que "no es lo que corresponde (que él imponga con quiénes trabajar) y no forma parte dentro del esquema de sus atribuciones. A cualquiera que inviten a representar a Chile en algo es un tremendo honor y uno tiene que ir en las condiciones que se le ofrecen y no poniendo uno las condiciones".



Mayne-Nicholls además sostuvo que la comparación de Bravo entre Arturo Salah y Sergio Jadue por la cercanía que tenía con los jugadores tampoco es precisa, puesto que recordó que él nunca tuvo algún tipo de acercamiento de la índole de juntarse con los futbolistas a tomar desayuno, almorzar o cenar.



"yo lo conozco desde que empezó en la selección, ha sido un gran capitán en muchas instancias, pero ahora no sé, le falta alguien que le abra los ojos, que le haga entender que ser capitán de la selección es un honor y no el que toma decisiones en cuanto a la selección. Es extrañísimo, con nosotros siempre fue correcto. No me parecen para nada afortunadas sus declaraciones", expresó.



Por otro lado, el otrora mandamás del fútbol nacional esgrimió que si Bravo buscaba abandonar a la selección nacional, había mejores caminos, como por ejemplo comentarle derechamente a Reinaldo Rueda que ya había cumplido un ciclo.



"Llegar a todos estos extremos, creo que no habla bien de las decisiones que está tomando con respecto a lo que es un tremendo honor. No es una obligación, se está equivocando allí", dijo.