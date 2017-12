Mayne-Nicholls no descarta propuesta de Guillier: "No podría decir que jamás voy a volver"

Harold Mayne-Nicholls respondió al interés de Alejandro Guillier de tenerlo de regreso en la ANFP junto con Marcelo Bielsa.

"Vamos a tratar de traerlos de vuelta a los dos para retomar el gran sueño de Chile", expresó el candidato presidencial.

En conversación con Las Últimas Noticias, Mayne-Nicholls respondió que no sabe "hasta qué punto era en serio o ironizó o bromeó, no sé".





"Me llena de orgullo que, a pesar del tiempo transcurrido, la gente se siga acordando de lo que uno hizo", añadió.

Mayne-Nicholls no considera que se trate de una declaración "populista" y subrayó que "hay que quitarle la gravedad a las cosas y tomarlas en su mérito. En esto siento que Alejandro, como un hincha más, lo puede haber pensado".

Además, aclaró que un Presidente de la República no tiene influencia en la ANFP "porque está prohibido por la FIFA. Pero es difícil que no esté al tanto, que al menos no esté emocionalmente involucrado".

El extimonel del ente rector del fútbol reconoció que "me preguntan bien seguido si voy a volver, si es que vuelvo con Marcelo (Bielsa). Ayer fui al persa BioBío y me lo deben haber preguntado unas 50 personas, por lo menos".





"Hay un sentimiento de que Marcelo dejó un legado muy potente en el país y lo relacionan conmigo porque yo fui el presidente mientras él trabajó en Chile, yo lo fui a buscar", añadió.

El exdirigente admitió que su regreso "no lo tengo en mi mente ahora, no está en mis proyectos, pero no podría decir que jamás nunca voy a volver".

"Marcelo, no sé. Yo converso mucho con él, pero no converso de temas irreales ¿Con qué autoridad podría decirle yo que se venga a Chile? Yo lo podría invitar a un asado a la casa nomás", sentenció.