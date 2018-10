Mayne-Nicholls: "Lo que más necesitamos es levantar con mucha fuerza la imagen del fútbol chileno"

El candidato a la presidencia de la ANFP, Harold Mayne-Nicholls, habló este jueves con los Tenores de ADN sobre los motivos que tuvo para nuevamente ir por el mandato de Quilín y sobre lo que espera cambiar en el fútbol chileno hacia el futuro.

Consultado sobre en qué minuto tomó la decisión de volver a ser candidato al sillón de Quilín, el periodista sostuvo: "No hay un minuto preciso o un momento preciso. Se fueron dando las cosas, con conversaciones por aquí y por acá, se fue armando el tema y de repente uno se ve que está involucrado en algo y en noviembre veremos qué pasa".

En esa línea, el extimonel tuvo palabras para la casi segura postulación de Sebastián Moreno, secretario general de la actual administración de Arturo Salah, candidatura en la que se sumarían varios clubes. "La verdad es que llama la atención que hay muchos clubes que estuvieron con nosotros y hoy prefieren estar con otra alternativa, pero dentro de todo me parece de lo más razonable, aunque la razón no la sé. Tu tienes derecho de estar donde quieres y que nadie te obligue. Hay que ver lo que se va decantando", manifestó.

Sobre qué es lo que desea implementar en la ANFP en el caso de ser presidente, sostuvo que "lo que más necesitamos es levantar con mucha fuerza la imagen del fútbol chileno. Al actual directorio le tocó bailar con la fea por mucho tiempo debido a lo ocurrido con la anterior administración y ahora el foco se debe enfocar en hacer progresar el fútbol nacional".

"Ahora llegó el momento de nuevamente construir esa imagen positiva que la necesitamos como fútbol, para ir a pelear nuevamente cosas importantes que van haber con los distintos actores de la sociedad", agregó.

Mayne-Nicholls también tuvo palabras para los más jovenes. "En la última encuesta de Adimark hay un tema que preocupa en demasía, ya que los muchachos entre 12 y 20 años cada vez siguen menos el fútbol chileno. Si eso lo proyectas en el tiempo, se nos viene difícil. Es el gran problema del fútbol chileno y hay que salir a recuperarlo con cambios gigantescos, porque si no los niños se van a las otras ligas que hay", lanzó.

¿Cuántos clubes te apoyan? "Me he reunido con 26 o 28 equipos hasta ahora, ya que no ha sido posible con todos porque la agenda no lo permite. A todos les he mencionado que contruyamos el proyecto juntos y hay mucha ilusión que pueda ser así", aseveró.

"Cualquier tema que se haga en el fútbol tiene que ser un tema país. El fútbol tiene que llevar una bandera distinta con los niños que no estudian y trabajan. Todos los jugadores que jueguen fútbol profesional deben terminar la enseñanza media. Si lo hacemos de la manera correcta, podemos recuperar a esa parte de la población y que todo pueda surgir para mejor", añadió el periodista.

¿Reinaldo Rueda? "Es un gran entrenador y queremos seguir contando con él. Trabajo muy bien", aclaró.

Finalmente, Mayne-Nicholls se refirió a las selecciones nacionales. "Queremos hacer progresar lo mayor posible tanto a la selección masculina como femenina y a las juveniles, que cuenten con todo lo necesario para poder trabajar tranquilos y puedan competir de la mejor forma posible en los torneos en que participen", cerró.