Mayne-Nicholls: "El comportamiento ético de Pizzi es bastante difícil de catalogar"

En una interesante conversación con el programa "Puntero Izquierdo", Harold Mayne-Nicholls comentó acerca de la llegada de Juan Antonio Pizzi a la banca de Arabia Saudita, indicando que se siente representado por los dichos de Jorge Valdivia sobre la acción de Macanudo.



"Estoy 100% de acuerdo. Él uso una palabra un poco fuerte, porque es una traición. No sé si llegaría a ese extremo, pero lo que sí estoy de acuerdo es con el reclamo. Debiera haber una norma en la competencia de la Copa del Mundo, en donde un entrenador que dirigió a un equipo en alguna de las instancias de la Copa del Mundo, que parte con las eliminatorias y termina con la final, no puede dirigir a otro equipo, porque de lo contrario se juega con los sentimientos de la gente", sostuvo.



El expresidente de la ANFP considera que "aquí son 17 millones de personas las que están llorando y dos son los que están felices: Jorge Sampaoli y Juan Antonio Pizzi. El que se va no puede tomar a otra selección, de lo contrario siento que se juega con los sentimientos y eso quiso reflejar (Valdivia), usando una palabra fuerte, quizás es lo que él siente", agregando que "el comportamiento ético de Pizzi es bastante difícil de catalogar".



Por otro lado, Mayne-Nicholls consideró que se debe traer a la roja "un entrenador que dé espectáculo, porque eso es lo que la gente quiere". En tanto, sostuvo que "el fútbol chileno perdió al menos USD$ 200 millones por no comprar los derechos de Claro en el CDF en 2010".