Mayne-Nicholls destacó elección de las sedes del Mundial de 2026 y defendió despido de Lopetegui

El expresidente de la ANFP, Harold Mayne-Nicholls, conversó con Los Tenores con respecto a la polémica salida del DT de España, Julen Lopetegui, así como también expresó su posición a raíz de lo sucedido con la elección de Estados Unidos, Canadá y México como los anfitriones del Mundial de 2026.



Sobre lo primero, el otrora dirigente indicó que lo hecho por Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, es "lo que corresponde. Hay un respeto superior y cuando un entrenador está negociando y está cerrando negocios con un club deja de lado su energía y tiempo en lo que debería estar concentrado y no corresponde".



Mayne-Nicholls afirmó que una forma de operar por parte de Lopetegui fue haber comentado a Florentino Pérez, timonel de Real Madrid, que tras el Mundial conversaran, puesto que "hay un tema ético y ese fue el gran error del DT español, creo que debió haber postergado el tema".



En cuanto a las sedes del próximo Mundial, sostuvo que "Estados Unidos tiene la capacidad e infraestructura para hacer solo el torneo, pero políticamente estuvo acertado con Canadá y México, donde tienen muchísima relación y cosas en común. Cada vez va a ser más difícil hacer campeonatos con inversiones como la que hizo Rusia. No me imagino construyendo estadios para 40 mil personas donde el promedio de público es ocho mil o 12. Es una inversión mal pensada y este tipo de soluciones resuelven eso".



Por otro lado, el exmandamás de la ANFP se refirió a su molestia con respecto a los financistas de los clubes, puesto que a su juicio no corresponde que se presten dinero a dos clubes por lo menos, al igual que cuestionó la aparición en demasía de los agentes o empresarios de jugadores.